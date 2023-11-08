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Бельгія допоможе Україні з проходженням зими. Що відомо

Україна, Середа 08 листопада 2023 14:11
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Бельгія допоможе Україні з проходженням зими. Що відомо Фото: Бельгія допоможе Україні з проходженням зими (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бельгія допоможе Україні з проходженням майбутньої зими. Брюссель надасть Києву генератори та мобільні системи опалення.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лабіб, пише РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну", - констатувала вона під час зустрічі з з міністром Дмитром Кулебою у Брюсселі.

Голова МЗС Бельгії зазначила, що нещодавно був створений новий фонд для допомоги Україні розміром 1,7 млрд євро.

"Кошти будуть спрямовані на військові потреби та втілення гуманітарних проектів", - додала Лабіб.

Допомога Бельгії Україні

Сьогодні стало відомо, що Бельгія працюватиме над просуванням членства України в ЄС під час свого головування у Раді ЄС у 2024 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.

Крім того, у липні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявляла, що найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн, у тому числі від Бельгії. У середині вересня стало відомо, що 10 модернізованих бронемашин М113 вже готові до постачання бельгійською компанією.

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