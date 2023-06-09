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Бельгія допоможе Україні з артилерійськими снарядами

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Бельгія, П'ятниця 09 червня 2023 16:44
Бельгія допоможе Україні з артилерійськими снарядами Фото: міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рада міністрів Бельгії затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні, у рамках якого наші захисники отримають боєприпаси калібру 105 мм на 32,4 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L`avenir.

Зазначається, що боєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені якнайшвидше.

У Міноборони Бельгії наголосили, що постачання 105-міліметрових боєприпасів відповідає прямому запиту України та її потребам на місцях.

Включно з цією додатковою підтримкою в розмірі 32,4 млн євро Міноборони Бельгії надало Україні летальної та нелетальної військової допомоги на 306 млн євро, в тому числі 41 млн євро на паливо.

"Окрім матеріального забезпечення, Міноборони вже підготувало понад 700 українських військових у рамках європейської тренувальної місії EUMAM. Міністерство оборони продовжує підтримувати Україну в усіх можливих сферах, щоб захистити народ і територію від російської агресії, - сказала міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Підтримка України Бельгією

Бельгія підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, надаючи озброєння, гуманітарну допомогу та запроваджуючи санкції проти Росії.

Наприкінці січня Бельгія виділила найбільший пакет військової допомоги для України на 92 млн євро, куди увійшли, зокрема, ракети AMRAAM та кулемети Minimi.

Окрім того, Бельгія висловила готовність навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Проте надати літаки Україні вона не може.

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Бельгия Військова допомога
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