Бельгия поможет Украине с артиллерийскими снарядами

Совет министров Бельгии утвердил 14-й пакет военной помощи Украине, в рамках которого наши защитники получат боеприпасы калибра 105 мм на 32,4 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L`Avenir .

Отмечается, что боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены как можно быстрее.

В Минобороны Бельгии подчеркнули, что поставка 105-миллиметровых боеприпасов отвечает прямому запросу Украины и ее потребностям на местах.

Включая эту дополнительную поддержку в размере 32,4 млн евро Минобороны Бельгии предоставило Украине летальной и нелетальной военной помощи на 306 млн евро, в том числе 41 млн евро на топливо.

"Кроме материального обеспечения, Минобороны уже подготовило более 700 украинских военных в рамках европейской тренировочной миссии EUMAM. Министерство обороны продолжает поддерживать Украину во всех возможных сферах, чтобы защитить народ и территорию от российской агрессии, - сказала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер .

Поддержка Украины Бельгией

Бельгия поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляю вооружение, гуманитарную помощь и вводя санкции против России.

В конце января Бельгия выделила крупнейший пакет военной помощи для Украины на 92 млн евро, куда вошли, в частности, ракеты AMRAAM и пулеметы Minimi.

Кроме того, Бельгия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Однако предоставить самолеты Украине она не может.

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