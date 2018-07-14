Бельгия - Англия: прогноз букмекеров

Специалисты считают "красных дьяволов" фаворитом матча

Сборные Бельгии и Англии сразятся в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "красных дьяволов".

14 июля 17:00

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Букмекерская контора bet365 принимает ставки на победу сборной Бельгии с коэффициентом 2,2, а на родоначальников футбола - 3,3.

Их коллеги из William Hill на триумф "красных дьяволов" принимают ставки с коэффициентом 2,15, а на победу Англии - 3,2.

Компания Bwin также считает, что фаворитами в борьбе за третье место на чемпионате мира-2018 являются бельгийцы. Бронзовые медали "красных дьяволов" оцениваются коэффициентом 1,57, а аналогичное достижение английской сборной - 2,3.

Напомним, тренер сборной России Станислав Черчесов советовался с наставником украинской национальной команды Андреем Шевченко перед стартовым матчем ЧМ-2018.