Бельгия - Англия: прогноз букмекеров

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 14.07.2018 - 14:05
Фото: Бельгия - Англия (twitter.com/England)
Фото: Бельгия - Англия (twitter.com/England)

Специалисты считают "красных дьяволов" фаворитом матча

Сборные Бельгии и Англии сразятся в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:00 по киевскому времени, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "красных дьяволов".

14 июля 17:00
Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

 

Букмекерская контора bet365 принимает ставки на победу сборной Бельгии с коэффициентом 2,2, а на родоначальников футбола - 3,3. 

Их коллеги из William Hill на триумф "красных дьяволов" принимают ставки с коэффициентом 2,15, а на победу Англии - 3,2.

Компания Bwin также считает, что фаворитами в борьбе за третье место на чемпионате мира-2018 являются бельгийцы. Бронзовые медали "красных дьяволов" оцениваются коэффициентом 1,57, а аналогичное достижение английской сборной - 2,3.

Напомним, тренер сборной России Станислав Черчесов советовался с наставником украинской национальной команды Андреем Шевченко перед стартовым матчем ЧМ-2018.

Бельгия - Англия: где смотреть матч Бельгия - Англия: онлайн трансляция
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