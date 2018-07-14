Бельгія - Англія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "червоних дияволів" фаворитом матчу

Збірні Бельгії та Англії зіграють у матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на Інтері. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "червоних дияволів".

14 липня 17:00

Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"

Букмекерська контора bet365 приймає ставки на перемогу збірної Бельгії з коефіцієнтом 2,2, а на родоначальників футболу - 3,3.

Їх колеги з William Hill на тріумф "червоних дияволів" приймають ставки з коефіцієнтом 2,15, а на перемогу Англії - 3,2.

Компанія Bwin також вважає, що фаворитами у боротьбі за третє місце на чемпіонаті світу-2018 є бельгійці. Бронзові медалі "червоних дияволів" оцінюються коефіцієнтом 1,57, а аналогічне досягнення англійської збірної - 2,3.

Нагадаємо, тренер збірної Росії Станіслав Черчесов радився з наставником української національної команди Андрієм Шевченком перед стартовим матчем ЧС-2018.