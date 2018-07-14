Бельгія - Англія: онлайн трансляція
Дивитися трансляцію матчу Бельгія - Англія на каналі Інтер можна о 17:00
Бельгія - Англія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на Інтері. Збірні Бельгії та Англії зіграють у матчі за третє місце чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "червоних дияволів".
14 липня 17:00
Санкт-Петербург, стадіон Санкт-Петербург
За бронзові медалі чемпіонату світу 2018 року будуть боротися Англія і Бельгія.
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