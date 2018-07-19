У Бельгії заборонили посадку чи зліт літаків через технічний збій

Проблему намагаються вирішити

У Бельгії заборонили літакам злітати чи приземлятися в аеропортах по всій країні через технічний збій у базі даних. Про це повідомляє Бельгійський контроль за повітряним рухом у своєму Twitter.

"У нас з’явилася проблема із завантаженням інформації про польоти. Ми працюємо над пошуком вирішення цього" - йдеться у повідомленні.

Belgocontrol operates a clear the sky. There is a problem with the loading of flight data information. We work to find a solution to the problem. — Belgocontrol_EN (@Belgocontrol_EN) July 19, 2018

Також представник Belgocontrol Домінік Дехайн заявив ЗМІ, що "це дуже специфічна проблема, коли фахівці вже не були впевнені, що вся інформація про польоти правильна".

Нагадаємо, що сьогодні, 19 липня, Ryanair скасував рейси 50 тис. пасажирів через страйк бортпровідників.

Причиною страйків стали низькі заробітні плати. Однак в Ryanair стверджують, що бортпровідники компанії вже отримують до 40 тис. євро в рік.