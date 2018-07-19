У Бельгії заборонили посадку чи зліт літаків через технічний збій

Новини Надзвичайні події 19.07.2018 - 19:44
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Проблему намагаються вирішити

У Бельгії заборонили літакам злітати чи приземлятися в аеропортах по всій країні через технічний збій у базі даних. Про це повідомляє Бельгійський контроль за повітряним рухом у своєму Twitter.

"У нас з’явилася проблема із завантаженням інформації про польоти. Ми працюємо над пошуком вирішення цього" - йдеться у повідомленні.

 

Також представник Belgocontrol Домінік Дехайн заявив ЗМІ, що "це дуже специфічна проблема, коли фахівці вже не були впевнені, що вся інформація про польоти правильна".

Нагадаємо, що сьогодні, 19 липня, Ryanair скасував рейси 50 тис. пасажирів через страйк бортпровідників.

Причиною страйків стали низькі заробітні плати. Однак в Ryanair стверджують, що бортпровідники компанії вже отримують до 40 тис. євро в рік.

 

Український літак АН-178 здійснив демонстративний політ під Лондоном Винищувачі НАТО шість разів зафіксували над Балтикою літаки РФ за минулий тиждень
Теги:  Бельгия,  Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС