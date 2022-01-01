У Бельгії вибухнув газ у житловому будинку. Є загиблі

У бельгійському місті Тюрнхаут стався вибух у житловому будинку. Ймовірно через витік газу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Soir .

Вибух стався ще вранці 31 грудня, втім пошукові роботи тривали до 1 січня. Вибух зруйнував декілька квартир, обвалив стіни та перекриття між поверхами.

Вчора рятувальники визволили з-під завалів жінку, пізніше її госпіталізували. Їй пощастило мати при собі мобільний телефон під час трагедії, оскільки вона сама зателефонувала рятувальникам одразу після вибуху.

Також було знайдено тіла чотирьох жертв.

"Оскільки ми не отримували повідомлень про інших людей, які могли бути присутні у будівлі і зникли, ми зупиняємо пошукові операції", - заявив мер міста Поль ван М’єрт.