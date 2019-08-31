В Бельгии во время гонки погиб пилот "Формулы-2"

Французский гонщик команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в аварии во время гонки "Формулы-2" на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международной автомобильной федерации (FIA).

На первом круге гонки Юбер, преодолевая один из поворотов, врезался в заграждение, его француза отбросило обратно на трассу. После этого в его болид на полной скорости врезался американский гонщик Хуан-Мануэль Корреа из команды Sauber Junior Team by Charouz. Разбитые машины также задел японский пилот Campos Racing Марино Сато, сумевший самостоятельно выбраться из машины.

"В результате аварии Антуан Юбер скончался от полученных травм. Смерть была зафиксирована в 18:35 по местному времени. Хуан-Мануэль Корреа находится в стабильном состоянии, его уже доставили в одну из больниц Льежа", - говорится в пресс-релизе FIA.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки велосипедист погиб в ночь на понедельник в результате аварии, произошедшей во время гонки "Тур Канзаса". Один из свидетелей происшествия сообщил, что гонщики выехали из-за поворота на большой скорости, велосипедист не справился с управлением, улетел в заграждение и ударился головой.