В Бельгии умерла женщина, зараженная двумя штаммами коронавируса одновременно

На Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных болезней представили доклад об этом случае. Согласно ему, заражение женщины, вероятно, произошло от разных людей.

Она была госпитализирована в бельгийскую больницу в марте и того же дня у нее диагностировали Covid-19. Женщине было 90 лет и она не вакцинировалась.