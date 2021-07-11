У Бельгії померла жінка, заражена двома штамами коронавірусу одночасно

На Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних хвороб представили доповідь про цей випадок. Згідно з ним, зараження жінки, ймовірно, відбулося від різних людей.

Вона була госпіталізована до бельгійської лікарні в березні і того ж дня у неї діагностували Covid-19. Жінці було 90 років і вона не вакцинувалась.