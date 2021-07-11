У Бельгії померла жінка, заражена двома штамами коронавірусу одночасно
Фото: в Бельгії померла заражена двома штамами коронавірусу жінка (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Бельгії жінка померла після того, як заразилася двома різними штамами коронавірусу. Вона заразилася як штамом "Альфа", який вперше з’явився у Великобританії, так і штамом "Бета", вперше виявленим у Південній Африці.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Вже через 5 днів після госпіталізації хвора померла.
Коли зразки, взяті у жінки, тестували з метою виявити, яким штамом вона була заражена, виявилося, що наявні два варіанти Covid-19. Водночас дослідники не змогли точно сказати, чи саме подвійне інфікування спровокувало таке стрімке погіршенні стану хворої.
Нагадаємо, китайська вакцина CoronaVac ефективна 83,5%. Про це говорять дослідження, проведені в Туреччині.