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У Бельгії чоловік убив двох поліцейських і ще одну людини

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 12:41
Фото: ілюстративне фото (policelocale.be)
Фото: ілюстративне фото (policelocale.be)

Злочинець взяв у заручниці жінку, яка працює в розташованій поруч школі

У Бельгії чоловік убив двох поліцейських і ще одну людину. Про це повідомляє компанія Radio Tеlеvision Belge Francophone (RTBF), з посиланням на місцеву поліцію.

Як повідомляється, озброєний злочинець відкрив вогонь по поліцейським в бельгійському місті Льєж. В результаті атаки на бульварі д'Аврой загинули двоє поліцейських і пасажир, який проїжджав поміж авто, ще два офіцери поліції отримали поранення.

За даними RTBF, після нападу на поліцейських у кафе Cafe des Augustins, злочинець взяв у заручниці жінку, яка працює у розташованій поруч школі Athenaeum Leonie de Waha, натомість був застрелений поліцією.

Бургомістр Льєжа Віллі Демеєр написав на своїй сторінці у мережі Twitter, що учні школи знаходяться в безпеці, так як злочинець був "перехоплений" поліцією.


Також на сторінці поліцейського управління Льєжа у мережі Facebook з'явилося повідомлення про те, що рух по бульвару д'Аврой перекрито у зв'язку з проведенням спецоперації через захоплення заручників. Кризовий центр бельгійського Міністерства внутрішніх справ звернувся до громадян країни із закликом не заважати роботі спецслужб і уникати оточеної зони.

 

En raison d'une intervention policière consécutive à une prise d'otage boulevard d'Avroy, ce dernier est actuellement fermé à la circulation.

Опубліковано Zone de Police de Liège 29 травня 2018 р.

RTBF повідомляє, що основною версією події вважається теракт.

Нагадаємо, що 25 травня 2018 року, поліція Бельгії смертельно застрелила дворічну дівчинку в ході погоні за фургоном з 29 курдськими біженцями.

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Теги публікації: полиция, Бельгия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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