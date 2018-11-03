В Бельгии тысяча полицейских в знак протеста не будут штрафовать нарушителей ПДД

Фото: полиция Бельгии (policelocale.be)

Вместо этого полицейские проводят с нарушителями разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения

По меньшей мере тысяча полицейских в Бельгии договорились не выписывать штрафы за нарушение правил дорожного движения до 15 ноября в знак протеста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Brussels Times.

Как отмечается, вместо этого полицейские проводят с нарушителями разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

"Около тысячи участников (акции, - ред.) договорились прекратить выписывать штрафы за нарушение дорожного движения и прекратить взимать деньги как оплату текущих штрафов со вчерашнего дня и до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Планируется, что 15 ноября участники акции соберутся на центральной площади Брюсселя Гранд-Плас, чтобы выразить недовольство изменениями в статусе госслужащих, которые предусматривают другие правила выхода на больничный и на пенсию.

"Идея в том, чтобы избавить государство средств, потому что оно не хочет нас услышать. Мы хотим возвращения того статуса полицейского, который был до 2001 года", - пояснил один из организаторов акции Паскаль Ромбо.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Варшаве тысячи полицейских, пограничников, тюремных надзирателей вышли на крупнейшую акцию протеста. Под окнами канцелярии президента и премьера протестующие требовали немедленного повышения зарплат и условий труда.