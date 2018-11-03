У Бельгії тисяча поліцейських на знак протесту не штрафуватимуть порушників ПДР

Фото: поліція Бельгії (policelocale.be)

Замість цього поліцейські проводять з порушниками роз'яснювальні бесіди про необхідність дотримання правил дорожнього руху

Щонайменше тисяча поліцейських у Бельгії домовилися не виписувати штрафи за порушення правил дорожнього руху до 15 листопада на знак протесту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Brussels Times.

Як зазначається, замість цього поліцейські проводять з порушниками роз'яснювальні бесіди про необхідність дотримання правил дорожнього руху.

"Близько тисячі учасників (акції - ред.) домовились припинити виписувати штрафи за порушення дорожнього руху та припинити стягувати гроші як оплату поточних штрафів відучора й до 15 листопада", - йдеться у повідомленні.

Планується, що 15 листопада учасники акції зберуться на центральній площі Брюсселя Гранд-Плас, щоб висловити невдоволення змінами у статусі держслужбовців, які передбачають інші правила виходу на лікарняний і на пенсію.

"Ідея в тому, щоб позбавити державу коштів, тому що вона не хоче нас почути. Ми хочемо повернення того статусу поліцейського, який був до 2001 року", - пояснив один з організаторів акції Паскаль Ромбо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Варшаві тисячі поліцейських, прикордонників, тюремних наглядачів вийшли на найбільшу акцію протесту. Під вікнами канцелярії президента і прем'єра протестувальники вимагають негайного підвищення зарплат і умов праці.