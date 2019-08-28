В Бельгии трамвай вьехал в дом, есть пострадавшие

Фото: в Бельгии трамвай вьехал в дом (BFM)

В Бельгии трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом

В районе Дюрне бельгийского города Антверпен пострадали пять человек после того, как 30-метровый трамвай врезался в дом. Об этом сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету Gazet van Antwerpen.

Как сообщает СМИ, во вторник вечером 30-метровый трамвай сошел с рельсов и врезался в парадную жилого дома. Из дома эвакуировали 15 жителей.

В результате инцидента пострадали водитель трамвая и четверо пассажиров. Среди пострадавших двое получили тяжелые травмы.

Фото: место инцидента (BFM)

Отмечается, что в этом месте уже ранее сходили трамваи с рельсов, но никогда не было такого масштабного инцидента.

Напомним, 8 августа в Харькове в результате столкновения двух трамваев пострадали четверо человек: водитель и трое пассажиров.

Как отмечается, авария произошла на улице Салтовское шоссе. По данным правоохранителей, 46-летний водитель допустил столкновение с трамваем, который стоял на остановке.

В результате аварии водитель получил травмы и ушибы. Также травмы получили пассажиры другого трамвая - две женщины 42 и 29 лет и 72-летний пенсионер. Отметим, по информации местных СМИ, у одного из транспортных средств отказали тормоза.