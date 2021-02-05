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В Бельгии решили смягчить карантин с 13 февраля

Брюссель, Пятница 05 февраля 2021 21:12
В Бельгии решили смягчить карантин с 13 февраля
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Бельгии решило немного смягчить карантинные ограничения. Нововведение вступит в силу 13 февраля.

Об этом сообщает VRT.

Так, со следующей субботы в Бельгии разрешена работа парикмахерских и агентств недвижимости. Однако они могут работать лишь при строгом соблюдении эпидемиологического протокола.

Однако все остальные заведения, включая рестораны, гостиницы, спортзалы, общественные и развлекательные учреждения останутся закрыты по меньшей мере до 1 марта.

При этом комендантский час и запрет на поездки за рубеж остаются в силе.

Напомним, в Бельгии ужесточили правила для туристов, которые въезжают в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.

Кроме того, в Бельгии продолжат карантинные ограничения, введены 2 ноября в связи с второй волной коронавируса, до 1 марта.

Добавим, что в Бельгии предложили штрафовать всех приезжих в страну, которые отказываются проходить обязательные тесты на COVID-19.

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