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У Бельгії вирішили пом'якшити карантин з 13 лютого

Брюссель, П'ятниця 05 лютого 2021 21:12
У Бельгії вирішили пом'якшити карантин з 13 лютого
Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Бельгії вирішив трохи пом'якшити карантинні обмеження. Нововведення набуде чинності 13 лютого.

Про це повідомляє VRT.

Так, наступної суботи в Бельгії дозволена робота перукарень і агентств нерухомості. Однак вони можуть працювати лише при строгому дотриманні епідеміологічного протоколу.

Проте всі інші заклади, включаючи ресторани, готелі, спортзали, громадські та розважальні заклади залишаться закриті щонайменше до 1 березня.

При цьому комендантську годину і заборону на поїздки за кордон, залишаються в силі.

Нагадаємо, у Бельгії посилили правила для туристів, які в'їжджають в країну на автобусі або поїзді. До цього такі правила застосовувалися тільки для мандрівників, що направлялися до Бельгії на літаку або морському транспорті.

Крім того, у Бельгії продовжать карантинні обмеження, введені 2 листопада у зв'язку з другою хвилею коронавірусу, до 1 березня.

Додамо, що у Бельгії запропонували штрафувати всіх приїжджих в країну, які відмовляються проходити обов'язкові тести на COVID-19.

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