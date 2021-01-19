В Бельгии планируют штрафовать приезжих за отказ проходить ПЦР-тест

Фото: тест (freepik)

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн предложил штрафовать всех приезжих в страну, которые отказываются проходить обязательные тесты на COVID-19. Штраф может составить 250 евро.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, по новым правилам в Бельгии люди, что находились в так называемой "красной зоне" более 48 часов, должны проходить тест после прибытия в страну и второй тест через семь дней.

"Каждый, кто возвращается в Бельгию сегодня, должен заполнить форму местопребывание пассажира... каждый путешественник получает код, что дает право на два теста", - сказал Ван Квикенборн.

Он также добавил, что путешественники, которые отказываются это делать, они должны быть оштрафованы на 250 евро.

Напомним, в Бельгии ужесточили правила для туристов, которые въезжают в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.

Также РБК-Украина писало, что в Бельгии продолжат карантинные ограничения, введены 2 ноября в связи с второй волной коронавируса, до 1 марта.