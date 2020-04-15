В Бельгии продолжили карантин до начала мая

Совет национальной безопасности Бельгии принял решение продлить действие "мягких" ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, до 3 мая. Об этом сообщает издание RTL-info.

При этом отмечается, что сейчас идет пятая неделя с момента введения ограничений социальной и экономической жизни в Бельгии, и время для снятия мер еще не пришло.

Одним из последствий такого решения стала отмена экзаменов для учащихся в начальной и в средней школах.

"Сегодня мы говорили не о каких-либо мерах по ослаблению ограничительных мер, но о продолжении таких мероприятий, исходя из того факта, что вирус до сих пор не удалось победить", - отметил министр-президент региона Валлония Элио Ди Рупо.

Также отмечается, что ношение масок будет обязательным лишь в тех условиях, когда м

правительство Бельгии с 20 марта в связи с пандемией коронавируса закрыло границы для несущественных поездок. Ограничения на въезд в Бельгию будут контролировать правоохранительные органы, а нарушителей будут наказывать.