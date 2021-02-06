В Бельгии продлили карантин до 1 апреля

Правительство Бельгии продлило действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса до 1 апреля. Кроме того, планируют ввести систему штрафов для тех, кто избегает обязательного тестирования.

Об этом сообщает The Brussels Times.

В настоящее время в больницах Бельгии находится 1752 пациента с коронавирусом, из них 306 - в отделениях интенсивной терапии. От начала пандемии в стране подтверждено 718 847 случаев заражения, умерли 21 260 больных.

"Некоторые из этих мер действуют уже более года. Скажу совершенно четко: мы не хотим держать эти меры даже на день дольше, чем это необходимо. Мы попросили экспертов определить четкий путь вперед, учитывая не только количество случаев заражений, показатели госпитализации и смертности, но и ход вакцинации, особенно среди уязвимых групп", - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Ранее сообщалось, что правительство Бельгии решило немного смягчить карантинные ограничения. Нововведение вступит в силу 13 февраля.

Напомним, в Бельгии ужесточили правила для туристов, въезжающим в страну на автобусе или поезде. До этого такие правила применялись только для путешественников, направлявшихся в Бельгию на самолете или морском транспорте.