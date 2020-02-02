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В Бельгии полицейские открыли огонь по напавшему на прохожих

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 20:07
В Бельгии полицейские открыли огонь по напавшему на прохожих
Фото: полиция Бельгии (из открытых источников)

В результате нападения ранения получили два человека

В центре Гента на западе Бельгии неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате нападения ранения получили два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Het Laatste Niews.

Сообщается, что полицейский патруль открыл огонь по нападавшему и нейтрализовал его, ранив в руку.

Преступник задержан. По предварительной информации один прохожий ранен в живот, второй - в руку.

Напомним, сегодня в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

По информации телеканала Sky News, возможно на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж. Корреспондент телеканала сообщил, что злоумышленник ранил трех человек. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее в Брюсселе (Бельгия) неизвестный открыл огонь по окнам ресторана из автоматического оружия. После стрельбы нападавший сбежал. Пострадавших нет. Очевидцы сообщают, что стрелок имел при себе оружие, похожее на автомат Калашникова. Позже полиция нашла в ресторане три отверстия от пуль.

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