В Брюсселе вводят комендантский час

Фото: девушка в маске (flickr.com/marioandreipantoja)

Власти Брюсселя приняли решение ввести дополнительные ограничительные меры по сдерживанию пандемии коронавируса. В частности, будет введен комендантский час с 22:00.

Об этом заявил первый министр столичного региона Брюссель Руди Верворт, передает издание VRT.

С понедельника, 26 октября, комендантский час объявляется во всем столичном регионе Брюсселя с 22:00 до 6.00. При этом исключение будут делаться для поездок на работу, на случай форс-мажора и для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в регионе становится обязательным масочный режим в общественных местах.

Также запрещаются все культурные события, включая музейные выставки, концерты, демонстрация фильмов в кинотеатрах, события в культурных центрах и тому подобное. Спортзалы, бассейны и тренажерные залы, будут закрыты, запрещается также проведение тренировок.

Все магазины, без исключений, закрываться в 20:00.

Кроме того, жители региона будут работать из дома.

Все школьные путешествия также запрещены на время действия ограничений.

Напомним, 8 октября в столице Бельгии закрыли кафе и бары. Карантин в Брюсселе усилили после роста заболеваемости в течение двух недель.

Отметим, что ранее в Брюсселе отменили масочный режим на улицах.