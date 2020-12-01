У Бельгії послабили карантин у зв'язку з новорічними святами

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Бельгії відкриваються підприємства раніше запланованого у зв'язку з наближенням новорічних свят. Спочатку уряд планував їх відкрити не раніше 13 грудня.

Про це повідомляє The Brussels times.

Таким чином, за винятком"контактних" бізнесів, таких як перукарні, тату-салони, салони краси, всі магазини в Бельгії отримали змогу відновити роботу з 1 грудня. Крім того, відновили свою роботу і музеї.

Бельгійський уряд відкриває магазини раніше, ніж очікувалося, через очікуваний різдвяний ажіотаж. Однак здійснювати покупки можна лише з дотриманням карантинних вимог.

Зазначається, що чинні обмеження в роботі магазинів зберігатимуться до 15 січня.

Нагадаємо, раніше прем'єр міністр Бельгії Олександр Де Кроо заявив, що в країні карантинні обмеження для стримування другої хвилі коронавірусу триватимуть до того часу, як буде вакциновано все населення країни.

Також РБК-Україна писало, що Бельгія стала країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Євросоюзі.

Крім того, раніше влада Брюсселя прийняла рішення ввести комендантську годину з 22:00.