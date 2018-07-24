В Бельгии на одной из самых мощных АЭС произошла экстренная остановка реактора

Авария не несет угроз для жителей страны и для окружающей среды

В Бельгии на одной из самых мощных АЭС Tihange из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора. Об этом сообщает Le Vif.

Как отмечается, авария не несет угроз жителям страны и окружающей среде.

"Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться", - говорится в сообщении.

Так, неполадки произошли из-за проблем с подключением к высоковольтной сети. Пока в компании не могут назвать сроки перезапуска реактора мощностью в 1008 МВт.

Сообщается, что в сентябре прошлого года на другой бельгийской АЭС, Doel, был остановлен третий энергоблок, где до сих пор проводятся профилактические работы. В ходе этих работ были обнаружены трещины в бетонной конструкции реакторного блока.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бельгии остановлен первый реактор атомной электростанции "Doel 1" (провинция Восточная Фландрия, - ред.) из-за утечки в системе охлаждения.

Кроме того, 30 марта правительство Бельгии достигло соглашения о том, что страна откажется от ядерной энергетики к 2025 году. Одновременно премьер-министр Шарль Мишель объявил о проекте закона о новых мощностях производства электроэнергии - в частности, будут определены дополнительные зоны для сооружения парков ветровых генераторов.