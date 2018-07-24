У Бельгії на одній з найпотужніших АЕС відбулася екстрена зупинка реактора

Аварія не несе загроз для жителів країни і для навколишнього середовища

У Бельгії на одній з найпотужніших АЕС Tihange через електромеханічну поламку відбулася екстрена зупинка другого реактора. Про це повідомляє Le Vif.

Як наголошується, аварія не несе загроз мешканцям країни та навколишньому середовищу.

"Це стосується неядерної частини, тому немає необхідності турбуватися", - йдеться в повідомленні.

Так, неполадки відбулися через проблеми з підключенням до високовольтної мережі. Поки в компанії не можуть назвати терміни запуску реактора потужністю в 1008 МВт.

Повідомляється, що у вересні минулого року на інший бельгійській АЕС, Doel, був зупинений третій енергоблок, де до цих пір проводяться профілактичні роботи. У ході цих робіт були виявлені тріщини в бетонній конструкції реакторного блоку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бельгії зупинений перший реактор атомної електростанції "Doel 1" (провінція Східна Фландрія, - ред.) через витік в системі охолодження.

Крім того, 30 березня уряд Бельгії досяг угоди про те, що країна відмовиться від ядерної енергетики до 2025 року. Одночасно прем'єр-міністр Шарль Мішель оголосив про проект закону про нові потужності виробництва електроенергії, зокрема, будуть визначені додаткові зони для спорудження парків вітрових генераторів.