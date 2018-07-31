У Бельгії чоловік підірвав себе на футбольному полі

У поліції повідомили, що йдеться про суїцид, а не про спробу теракту

У місті Верв’є (Бельгія) чоловік у поясі з вибухівкою підірвав себе на футбольному полі. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

Як зазначається, інцидент стався близько 9 години ранку в районі Стембер. Чоловік віком від 50 до 60 років вийшов на футбольне поле, на якому в цей час нікого не було, і підірвав себе.

"Я побачив чоловіка, що йшов по футбольному полю. Коли я закривав двері свого автомобіля, то почув гучний вибух. Я зрозумів, що це той чоловік підірвав себе, і викликав поліцію", - розповів свідок події.

У поліції Верв'є повідомили, що йдеться про суїцид, а не спробу теракту. Особу загиблого поки встановити не вдалося. Однак за даними ЗМІ, на місці вибуху знайдено ключ, який підходить до дверей будинку колишнього військового, розташованого неподалік футбольного поля.

На місці вибуху працюють слідчі. Мешканців найближчої вулиці тимчасово евакуювали.

Нагадаємо, що на заході Афганістану автобус підірвався на міні, загинуло 11 людей.

За словами начальника відділу охорони здоров'я провінції Фарах Абдула Джабар Шахіка, інцидент стався рано вранці в районі Бала-Булук. В результаті підриву на придорожній бомбі загинули не менше 11 людей, серед загиблих є жінки і діти. Також повідомляється про 31 постраждалого.