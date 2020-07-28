В Бельгии мужчина бросал "коктейли Молотова" в здание парламента

Фото: коктейль Молотова (facebook com qhacomua)

Сейчас его допрашивает полиция

В Брюсселе задержали мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента Бельгии. Однако ни одного серьезного ущерба зданию не нанесено и никто не пострадал.

Об этом сообщает RTBF.

Как сообщается, правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, вероятно, связан с местными ультраправыми партиями. Также известно, что до нападения мужчина был замечен спецслужбами в соцсетях, где он угрожал осуществить акцию возле бельгийского парламента. Сейчас его допрашивает полиция.

Напомним, посольство США в Афинах забросали камнями и "коктейлями Молотова" во время протеста против убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Каховка Херсонской области в отделение прокуратуры бросили "коктейль Молотова", в результате чего произошел пожар.