У Бельгії чоловік кидав "коктейлі Молотова" у будівлю парламенту

Фото: коктейль Молотова (facebook com qhacomua)

Наразі його допитує поліція

У Брюсселі затримали чоловіка, який кидав пляшки із запальною сумішшю в будівлю федерального парламенту Бельгії. Однак жодного серйозного збитку будівлі не завдано та ніхто не постраждав.

Про це повідомляє RTBF.

Як повідомляється, правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який, ймовірно, пов'язаний з місцевими ультраправими партіями. Також відомо, що до нападу чоловік був помічений спецслужбами в соцмережах, де він погрожував здійснити акцію біля бельгійського парламенту. Наразі його допитує поліція.

Нагадаємо, посольство США в Афінах закидали камінням і "коктейлями Молотова" під час протесту проти вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у місті Каховка Херсонської області у відділення прокуратури кинули "коктейль Молотова", внаслідок чого сталася пожежа.