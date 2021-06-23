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Белецкий и Кривонос предложили свой план освобождения оккупированных территорий

Новина українською →
Киев, Среда 23 июня 2021 22:01
Белецкий и Кривонос предложили свой план освобождения оккупированных территорий Фото: в Украине презентовали новый план освобождения оккупированных территорий (пресс-служба Нацкорпуса)
Автор: РБК-Украина

Украина не может рассчитывать на освобождение Крыма и оккупированных районов Донбасса только дипломатическим путем, поэтому должна готовиться и к силовому сценарию.

Об этом заявили во время презентации Плана действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, который был представлен 23 июня в Киеве и передан на рассмотрение правительству.

Так, для успешной реализации такой военной операции украинская армия должна осуществить качественную реформу, в частности по модернизации, перевооружению, наращиванию потенциала военно-промышленного комплекса, а также обновлению и подготовке кадров по стандартам НАТО, считает экс-командир ССО генерал Сергей Кривонос.

Также он предлагает обновить систему территориальной обороны и предоставить украинским спецслужбам право действовать на территории страны-агрессора.

Основатель полка "Азов" и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий предлагает после освобождения ввести на деоккупированных территориях военно-гражданские администрации вместо выборов.

"Мы не можем позволить себе выборы в первые несколько лет после деоккупации по простой причине - потому, что те люди, которые сейчас получили паспорта, например, в 2021 году, были в 2014 году 11-летними. Фактически и практически это были дети, и эти дети формировались исключительно в российском террористическом квазигосударственном "ДНРовском", "ЛНРовском" политическом или медийном поле и дискурсе", - считает политик.

Билецкий предлагает принять закон о коллаборантах, предусматривающий наказание для лиц, добровольно сотрудничавших со страной-агрессором или оккупационной администрацией. Лица, получившие паспорта РФ, по его мнению, должны сдать их в течение полугода, иначе будут лишены гражданства Украины.

"В 21-м веке перед нами стоит огромный вызов: быстро провести деоккупацию и реинтеграцию этих территорий. Чем дольше мы затягиваем, тем меньше шансов на эффективную реализацию любого плана", - отметил лидер "Нацкорпуса".

Напомним, ранее Билецкий заявил, что борьба с российской агрессией на фронте не будет иметь успеха, если вся страна переполнена прямыми агентами Кремля.

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Андрей Билецкий оккупированные территории
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