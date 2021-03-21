Билецкий: борьба с внутренним врагом - ключевой вопрос существования страны

Борьба с российской агрессией на фронте не будет иметь успеха, если вся страна переполнена прямыми агентами Кремля.

"Экономика пропитана прямыми агентами России. Мы позволяем россиянам зарабатывать на Украине. Взять хотя бы трубу (часть нефтепровода "Самара - Западное направление", - ред.). Не в том суть, что у Украины украли 1200 км трубы, не только в том, что на ней зарабатывает Медведчук. Они продают здесь контрабандный российский дизель - этим мы ослабляем экономику собственной страны, обогащая таким образом и россиян, и их пятую колонну", - сказал он.

В аналогичной ситуации, отметил лидер Нацкорпуса, находится информационное поле Украины.

"Даже без этих трех каналов (112, ZIK и NewsOne, - ред.), ситуация все равно катастрофическая, потому что остается "Интер" с его пророссийским нарративом, телеканал "Наш". Есть огромная сеть от ботов до маленьких сайтов в украинском интернет-поле - абсолютно пророссийских", - добавил он.

Значительную роль представители пятой колонны играют и в политической сфере, убежден Белецкий.

"В парламенте находится 44 депутаты от ОПЗЖ, в огромном количестве областей они составляют 20-25 % городских и областных советов, в некоторых - больше половины", - отметил политик.

Белецкий пояснил, что законопроект о коллаборантах, который был инициирован Нацкорпусом, и уже зарегистрирован в Верховной раде, вводит статью о коллаборационизме в Уголовный кодекс Украины.

"Закон дает возможность бороться не только с персоналиями, но и их структурами, которые выполняют роль инструментов гибридной войны против Украины. Я уверяю, что то, что делалось на ZIK, 112, NewsOne, Страна.юа, - гарантированно подпадает под статью о коллаборационизме", - подчеркнул Билецкий.

Он также выразил убеждение в том, что в случае принятия закон будет важным инструментом в борьбе с пятой колонной внутри страны.