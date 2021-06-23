Білецький і Кривонос запропонували свій план звільнення окупованих територій

Україна не може розраховувати на звільнення Криму та окупованих районів Донбасу тільки дипломатичним шляхом, тому повинна готуватися і до силового сценарію.

Про це заявили під час презентації Плану дій з деокупації та реінтеграції окупованих територій, який був представлений 23 червня у Києві та переданий на розгляд уряду.

Так, для успішної реалізації такої військової операції українська армія повинна здійснити якісну реформу, зокрема щодо модернізації, переозброєння, нарощування потенціалу військово-промислового комплексу, а також оновлення та підготовки кадрів за стандартами НАТО, вважає екск-омандир ССО генерал Сергій Кривонос.

Також він пропонує оновити систему територіальної оборони та надати українським спецслужбам право діяти на території країни-агресора.

Засновник полку "Азов" та лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький пропонує після звільнення ввести на деокупованих територіях військово-цивільні адміністрації замість виборів.

"Ми не можемо дозволити собі вибори в перші декілька років після деокупації з простої причини - тому, що ті люди, які зараз отримали паспорти, наприклад у 2021 році, мали у 2014 році 11 років. Фактично і практично це були діти, і ці діти формувалися виключно в російському терористичному квазідержавному "ДНРівському", "ЛНРівському" політичному або медійному полі і дискурсі", - вважає політик.

Білецький пропонує ухвалити закон про колаборантів, що передбачатиме покарання для осіб, які добровільно співпрацювали з країною-агресором чи окупаційною адміністрацією. Особи, що отримали паспорти РФ, на його думку, мають здати їх впродовж півроку, інакше будуть позбавлені громадянства України.

"У 21-му сторіччі перед нами стоїть величезний виклик: швидко провести деокупацію і реінтеграцію цих територій. Чим довше ми затягуємо, тим менше шансів на ефективну реалізацію будь-якого плану", - зазначив лідер "Нацкорпусу".