Беленюк завоював бронзову медаль Олімпійських ігор

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 67 кг, фінал

Кулинич – Беленюк – 1:3

У першому періоді поляк вдало оборонявся та зумів заробити одне очко. Натомість досвідчений український борець, попри велику активність, розмочити рахунок не зумів.

Зате Беленюк результативно розпочав другу трихвилинку. Він спершу набрав бал, а потім вдалим прийомом контратакував Кулинича та додав ще два пункти згори. Польський борець кинувся відіграватися, але українець не припустився помилок.

Для Беленюка "бронза" Парижа стала третьою нагородою на Олімпійських іграх. Раніше він завершував змагання зі срібною та золотою медалями.

Жан Беленюк на Олімпійських іграх

Дебют українця відбувся на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Борець змагався у ваговій категорії до 85 кг. На шляху до фіналу Беленюк здолав єгиптянина Саада, болгарина Байрякова та білоруса Гамзатова.

У фіналі суперником українського борця став росіянин Давит Чакветадзе. Боротьби у вирішальній сутичці не вийшло – грузин із паспортом РФ розгромив Беленюка (9:2). Українець змушений був задовольнитися олімпійським "сріблом".

На Ігри-2020, що через пандемію COVID перенесли на 2021 рік, Беленюк приїхав у статусі фаворита. Цього разу на шляху до фіналу він переміг серба Датунішвілі, алжирця Азару та хорвата Гуклека.

Суперником у вирішальній сутичці став угорець Лерінц. Тепер вже український борець здобув ззовні легку перемогу (5:1) та приніс Україні єдине "золото" змагань у Токіо.