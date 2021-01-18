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Беленюк повернувся на килим і переміг на турнірі в Хорватії

Загреб, Понеділок 18 січня 2021 08:42
Беленюк повернувся на килим і переміг на турнірі в Хорватії
Фото: Жан Беленюк (facebook.com/greco.rome)
Автор: Вера Олейник

Український борець греко-римського стилю і депутат успішно Жан Беленюк повернувся килим, де не виступав з вересня 2019 року. Він став чемпіоном змагання Гран-прі Загреба.

Про це в Facebook повідомляє Федерація греко-римської боротьби України.

Спортсмен завоював нагороду у ваговій категорії до 87 кілограмів. У фіналі Жан переміг представника Швеції Олександра Степанетіча (9:1).

Яскравий "come back" Жана Беленюка! Олімпійський рік українець розпочав із золота Zagreb Open 2021! Вітаємо! #фгрбу

Posted by Федерація Греко-римської Боротьби України/Greco-roman Wrestling in Ukraine on Sunday, January 17, 2021

Також золоту медаль виграв Парвіз Насибов у ваговій категорії до 72 кілограм. У вирішальній сутичці він переміг Ахмета Їлмаза (3:2) з Туреччини.

Срібним призером турніру став Микола Кучмій (130 кілограмів). Українець через травму відмовився від фінальної сутички. Бронза у ваговій категорії до 82 кілограм на рахунку Ярослава Фільчакова.

Нагадаємо, раніше на індивідуальному Кубку світу з боротьби в сербському Белграді золоту медаль виграла українка Тетяна Рижко.

Також в жіночій боротьбі українські спортсменки також здобули одне срібло та чотири бронзові медалі. У командному заліку жіноча збірна України посіла друге місце.

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