Беленюк стартував із розгромної перемоги на Олімпійських іграх-2024

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у чвертьфінал олімпійських змагань у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, 1/8 фіналу
Цянь – Беленюк – 1:7
Досвідчений українець розпочав турнір із 1/8 фіналу. Там його суперником став китайський борець Цянь Хайтао.
Він і відкрив рахунок, але Беленюк захопив ініціативу з перших секунд другого періоду сутички. За технічні випади він заробив 7 очок, зокрема тричі український борець набрав по 2 пункти. Зрештою, китаєць не зміг нав'язати конкуренцію і заслужено програв.
У чвертьфіналі змагань Беленюк зустрінеться з казахським борцем Нурсултаном Турсиновим. Сутичка відбудеться орієнтовно в 14-й годині середи, 7 серпня.
Дебют українця відбувся на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Борець змагався у ваговій категорії до 85 кг. На шляху до фіналу Беленюк здолав єгиптянина Саада, болгарина Байрякова та білоруса Гамзатова.
У фіналі суперником українського борця став росіянин Давит Чакветадзе. Боротьби у вирішальній сутичці не вийшло – грузин із паспортом РФ розгромив Беленюка (9:2). Українець змушений був задовольнитися олімпійським "сріблом".
На Ігри-2020, що через пандемію COVID перенесли на 2021 рік, Беленюк приїхав у статусі фаворита. Цього разу на шляху до фіналу він переміг серба Датунішвілі, алжирця Азару та хорвата Гуклека.
Суперником у вирішальній сутичці став угорець Лерінц. Тепер вже український борець здобув ззовні легку перемогу (5:1) та приніс Україні єдине "золото" змагань у Токіо.
До слова, раніше склали анонс медальних змагань 7 серпня на Олімпійських іграх.
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