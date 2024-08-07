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Беленюк стартував із розгромної перемоги на Олімпійських іграх-2024

Фото: Жан Беленюк розпочав похід за медалями (facebook.com/zhanbeleniuk)
Автор: Антон Федорців

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк вийшов у чвертьфінал олімпійських змагань у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, 1/8 фіналу

Цянь – Беленюк – 1:7

 

Досвідчений українець розпочав турнір із 1/8 фіналу. Там його суперником став китайський борець Цянь Хайтао.

Він і відкрив рахунок, але Беленюк захопив ініціативу з перших секунд другого періоду сутички. За технічні випади він заробив 7 очок, зокрема тричі український борець набрав по 2 пункти. Зрештою, китаєць не зміг нав'язати конкуренцію і заслужено програв.

У чвертьфіналі змагань Беленюк зустрінеться з казахським борцем Нурсултаном Турсиновим. Сутичка відбудеться орієнтовно в 14-й годині середи, 7 серпня.

Жан Беленюк на Олімпійських іграх

Дебют українця відбувся на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро. Борець змагався у ваговій категорії до 85 кг. На шляху до фіналу Беленюк здолав єгиптянина Саада, болгарина Байрякова та білоруса Гамзатова.

У фіналі суперником українського борця став росіянин Давит Чакветадзе. Боротьби у вирішальній сутичці не вийшло – грузин із паспортом РФ розгромив Беленюка (9:2). Українець змушений був задовольнитися олімпійським "сріблом".

На Ігри-2020, що через пандемію COVID перенесли на 2021 рік, Беленюк приїхав у статусі фаворита. Цього разу на шляху до фіналу він переміг серба Датунішвілі, алжирця Азару та хорвата Гуклека.

Суперником у вирішальній сутичці став угорець Лерінц. Тепер вже український борець здобув ззовні легку перемогу (5:1) та приніс Україні єдине "золото" змагань у Токіо.

До слова, раніше склали анонс медальних змагань 7 серпня на Олімпійських іграх.

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Жан БеленюкОлімпіада 2024