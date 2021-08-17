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Беленюк получил наградной пистолет за "золото" на Олимпиаде в Токио

Автор: Дмитрий Левицкий

Народный депутат и олимпийский призер Жан Беленюк получил наградной пистолет от министра обороны Андрея Тарана. Такую награду ему дали за то, что он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Беленюк вместе с наградным пистолетом ПМ получил новое воинское звание - старший лейтенант.

Беленюк в этом году принес Украине первую с 1996 года золотую олимпийскую медаль по греко-римской борьбе. Он также стал четвертым борцом в истории Украины с олимпийским "золотом" в этом виде спорта.

Напомним, в прошлую пятницу на Беленюка напали расисты в центре Киева. Группа неизвестных пыталась спровоцировать конфликт с нардепом, выкрикивая оскорбления.

Как писало РБК-Украина, полиция уже взялась за расследование нападения на Беленюка.

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Жан БеленюкМинистерство обороны УкраиныАндрей ТаранОлимпиада 2020