ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Беленюк получил наградной пистолет за "золото" на Олимпиаде в Токио

Новина українською →
Киев, Вторник 17 августа 2021 19:32
Беленюк получил наградной пистолет за "золото" на Олимпиаде в Токио Фото: депутат Жан Беленюк и министр обороны Андрей Таран (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народный депутат и олимпийский призер Жан Беленюк получил наградной пистолет от министра обороны Андрея Тарана. Такую награду ему дали за то, что он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Беленюк вместе с наградным пистолетом ПМ получил новое воинское звание - старший лейтенант.

Беленюк в этом году принес Украине первую с 1996 года золотую олимпийскую медаль по греко-римской борьбе. Он также стал четвертым борцом в истории Украины с олимпийским "золотом" в этом виде спорта.

Напомним, в прошлую пятницу на Беленюка напали расисты в центре Киева. Группа неизвестных пыталась спровоцировать конфликт с нардепом, выкрикивая оскорбления.

Как писало РБК-Украина, полиция уже взялась за расследование нападения на Беленюка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жан Беленюк Министерство обороны Украины Андрей Таран Олимпиада 2020
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше