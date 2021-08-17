Беленюк получил наградной пистолет за "золото" на Олимпиаде в Токио

Народный депутат и олимпийский призер Жан Беленюк получил наградной пистолет от министра обороны Андрея Тарана. Такую награду ему дали за то, что он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.