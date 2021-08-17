Беленюк отримав нагородний пістолет за "золото" на Олімпіаді в Токіо
Народний депутат та олімпійський призер Жан Беленюк отримав нагородний пістолет від міністра оборони Андрія Тарана. Таку нагороду йому дали за те, що він здобув золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Беленюк разом з нагородним пістолетом ПМ отримав нове військове звання - старший лейтенант.
Беленюк цього року приніс Україні першу з 1996 року золоту олімпійську медаль з греко-римської боротьби. Він також став четвертим борцем в історії України з олімпійським "золотом" в цьому виді спорту.
Нагадаємо, минулої п'ятниці на Беленюка напали расисти в центрі Києва. Група невідомих намагалася спровокувати конфлікт з нардепом, вигукуючи образи.
Як писало РБК-Україна, поліція вже взялася за розслідування нападу на Беленюка.