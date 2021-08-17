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Беленюк отримав нагородний пістолет за "золото" на Олімпіаді в Токіо

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 19:32
Беленюк отримав нагородний пістолет за "золото" на Олімпіаді в Токіо Фото: депутат Жан Беленюк та міністр оборони Андрій Таран (mil.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Народний депутат та олімпійський призер Жан Беленюк отримав нагородний пістолет від міністра оборони Андрія Тарана. Таку нагороду йому дали за те, що він здобув золоту медаль на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Беленюк разом з нагородним пістолетом ПМ отримав нове військове звання - старший лейтенант.

Беленюк цього року приніс Україні першу з 1996 року золоту олімпійську медаль з греко-римської боротьби. Він також став четвертим борцем в історії України з олімпійським "золотом" в цьому виді спорту.

Нагадаємо, минулої п'ятниці на Беленюка напали расисти в центрі Києва. Група невідомих намагалася спровокувати конфлікт з нардепом, вигукуючи образи.

Як писало РБК-Україна, поліція вже взялася за розслідування нападу на Беленюка.

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