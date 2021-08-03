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Беленюк победил соперника из Алжира и вышел в полуфинал Олимпиады

Автор: Артур Родивилов

На Олимпиаде в Токио проходят соревнования по греко-римской борьбе. Украинец Жан Беленюк в категории до 87 кг вышел в полуфинал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Олимпиады.

В 1/8 финала он разгромил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили - 3:1. В четвертьфинале в категории до 87 кг Беленюк победил алжирца Башира Сид Азара.

В схватке счет был равный, но украинец провел последнее активное действие и победил. В полуфинале Беленюк встретится с Иваном Гуклеком из Хорватии.

Напомним, украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил Фредерика Бьеррехуса из Дании в категории до 67 кг. С результатом 5:1 он также вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио.

Ирина Коляденко в категории до 62 кг в 1/8 финала прошла представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше. В четвертьфинале она проведет бой с Лун Цзя из Китая.

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Олимпиада 2020