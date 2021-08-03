Беленюк одержал очередную победу и будет бороться за "золото" в финале Олимпиады

Украинец Жан Беленюк вышел в финал соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Он выступает в категории до 87 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.
Борец в полуфинале уверенно одолел Ивана Гуклека из Хорватии - 7:1.
"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) не оставляет шансов хорвату Ивану Хуклеку и выходит в финал Олимпийских игр. Поединок за золото - завтра", - говорится в сообщении.
Напомним, в финал также прошел борец Парвиз Насибов, выступающий в категории до 67 кг.