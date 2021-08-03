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Беленюк одержал очередную победу и будет бороться за "золото" в финале Олимпиады

Автор: Инна Собора

Украинец Жан Беленюк вышел в финал соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио. Он выступает в категории до 87 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Борец в полуфинале уверенно одолел Ивана Гуклека из Хорватии - 7:1.

"Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) не оставляет шансов хорвату Ивану Хуклеку и выходит в финал Олимпийских игр. Поединок за золото - завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, в финал также прошел борец Парвиз Насибов, выступающий в категории до 67 кг.

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Олимпиада 2020Жан Беленюк