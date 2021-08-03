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Беленюк здобув чергову перемогу і боротиметься за "золото" у фіналі Олімпіади

Автор: Инна Собора

Українець Жан Беленюк вийшов до фіналу змагань з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Токіо. Він виступає у категорії до 87 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Борець у півфіналі упевнено здолав Івана Гуклека з Хорватії - 7:1.

"Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) не залишає шансів хорвату Івану Хуклеку і виходить у фінал Олімпійських ігор. Поєдинок за золото - завтра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у фінал також пройшов борець Парвіз Насібов, який виступає у категорії до 67 кг.

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Олімпіада 2020Жан Беленюк