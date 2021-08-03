Беленюк здобув чергову перемогу і боротиметься за "золото" у фіналі Олімпіади

Українець Жан Беленюк вийшов до фіналу змагань з греко-римської боротьби на Олімпіаді в Токіо. Він виступає у категорії до 87 кг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.
Борець у півфіналі упевнено здолав Івана Гуклека з Хорватії - 7:1.
"Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк (до 87 кг) не залишає шансів хорвату Івану Хуклеку і виходить у фінал Олімпійських ігор. Поєдинок за золото - завтра", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у фінал також пройшов борець Парвіз Насібов, який виступає у категорії до 67 кг.