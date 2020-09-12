В Беларуси заявили о переброске танков США к границе страны

Фото: Виктор Хренин (belta.by)

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что НАТО якобы перебросило американские танки к западной белорусской границе. Минобороны проверило ситуацию вдоль западной границы по поручению действующего президента страны.

Об этом сообщает белорусское провластное издание "БелТА".

По словам Хренина, белорусская армия фиксирует передвижение войск НАТО вблизи белорусской границы в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость".

"В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде за 15 километров от нашей государственной границы 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США", - рассказал он.

Напомним, Лукашенко предложил отвести белорусские войска от западной границы и поручил Минобороны оценить целесообразность пребывания их там.

Как писало РБК-Украина, в конце августа белорусские войска учились отбивать наступление иностранных сил на территорию западной Гродненской области.