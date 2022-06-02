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В Беларуси заметили колонну техники с зенитно-ракетными комплексами С-300

Фото: ЗРК С - 300 (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В Беларуси замечена колонна военной техники, которая двигалась из Минска в сторону Слуцка. Среди техники на тарсе Р-23 заметили 6 Зенитно-ракетных комплексов С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По трассе Р-23 со стороны Минска в сторону Слуцка возле села Валерьяны ехала большая колонна военной техники ВС РБ в сопровождении ГАИ.

Среди техники замечены: 6 Зенитно-ракетных комплексов С-300 и Командные пункты к ним, 2 буханки, Мазы, также одна пусковая машина 5п85 С-300, но без контейнеров", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Напомним, Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана солдатам России.

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