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У Білорусі помітили колону техніки з зенітно-ракетними комплексами С-300

Фото: ЗРК С-300 (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Білорусі помічена колона військової техніки, яка рухалася з Мінська у бік Слуцька. З-поміж техніки на тарсі Р-23 помітили 6 Зенітно-ракетних комплексів С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Трасою Р-23 з боку Мінська у бік Слуцька біля села Валер'яни їхала велика колона військової техніки ЗС РБ у супроводі ДАІ.

"Серед техніки помічені: 6 Зенітно-ракетних комплексів С-300 та Командні пункти до них, 2 буханці, МАЗи, також одна пускова машина 5п85 С-300, але без контейнерів", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Нагадаємо, Білорусь зняла з баз зберігання свої танки та бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.

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