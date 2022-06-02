У Білорусі помітили колону техніки з зенітно-ракетними комплексами С-300

У Білорусі помічена колона військової техніки, яка рухалася з Мінська у бік Слуцька. З-поміж техніки на тарсі Р-23 помітили 6 Зенітно-ракетних комплексів С-300.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Трасою Р-23 з боку Мінська у бік Слуцька біля села Валер'яни їхала велика колона військової техніки ЗС РБ у супроводі ДАІ.
"Серед техніки помічені: 6 Зенітно-ракетних комплексів С-300 та Командні пункти до них, 2 буханці, МАЗи, також одна пускова машина 5п85 С-300, але без контейнерів", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу.
Нагадаємо, Білорусь зняла з баз зберігання свої танки та бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.
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