ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Беларуси задержали около 10 человек на студенческой акции протеста

Автор: Максим Зайченко

В субботу, 17 октября, в столице Беларуси Минске задержали около 10 человек на студенческой акции протеста. В их числе есть журналисты.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Как отмечается, акция началась возле Минского государственного лингвистического университета - там собралось несколько десятков студентов, которые колонной двинулись на улицу Козлова. После 13.00 начались задержания.

"Очевидцы сообщили, что задержали 7-10 человек. В милиции ТАСС сообщили, что задержаны несколько участников студенческой несанкционированной акции", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Издание также сообщило о задержании своего журналиста, а также сотрудников изданий БелаПАН, Onliner, "РИА Новости". Их отпустили вскоре после задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД Беларуси пообещали "гуманно" применять оружие против митингующих. До этого в ведомстве заявляли о якобы радикализации протестов и угрожали применением боевого оружия.

Также сообщалось, что на днях оппозиционный лидер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум непризнанному президенту Александру Лукашенко и пригрозила масштабной акцией протеста.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МинскПротесты в Беларуси