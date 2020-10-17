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В Беларуси задержали около 10 человек на студенческой акции протеста

Минск , Суббота 17 октября 2020 14:35
В Беларуси задержали около 10 человек на студенческой акции протеста
Фото: задержание участника демонстрации в Минске (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 17 октября, в столице Беларуси Минске задержали около 10 человек на студенческой акции протеста. В их числе есть журналисты.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Как отмечается, акция началась возле Минского государственного лингвистического университета - там собралось несколько десятков студентов, которые колонной двинулись на улицу Козлова. После 13.00 начались задержания.

"Очевидцы сообщили, что задержали 7-10 человек. В милиции ТАСС сообщили, что задержаны несколько участников студенческой несанкционированной акции", - говорится в сообщении.

Издание также сообщило о задержании своего журналиста, а также сотрудников изданий БелаПАН, Onliner, "РИА Новости". Их отпустили вскоре после задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что в МВД Беларуси пообещали "гуманно" применять оружие против митингующих. До этого в ведомстве заявляли о якобы радикализации протестов и угрожали применением боевого оружия.

Также сообщалось, что на днях оппозиционный лидер Светлана Тихановская выдвинула ультиматум непризнанному президенту Александру Лукашенко и пригрозила масштабной акцией протеста.

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