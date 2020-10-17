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У Білорусі затримали близько 10 осіб на студентській акції протесту

Мінськ , Субота 17 жовтня 2020 14:35
У Білорусі затримали близько 10 осіб на студентській акції протесту
Фото: затримання учасника демонстрації в Мінську (tut.by)
Автор: Максим Зайченко

У суботу, 17 жовтня, у столиці Білорусі Мінську затримали близько 10 осіб на студентській акції протесту. У їх числі є журналісти.

Про це повідомляє білоруське видання Tut.by.

Як зазначається, акція розпочалася біля Мінського державного лінгвістичного університету - там зібралося кілька десятків студентів, які колоною рушили на вулицю Козлова. Після 13.00 почалися затримання.

"Очевидці повідомили, що затримали 7-10 осіб. У міліції ТАСС повідомили, що затримані кілька учасників студентської несанкціонованої акції", - йдеться в повідомленні.

Видання також повідомило про затримання свого журналіста, а також співробітників видань БелаПАН, Onliner, "РИА Новости". Їх незабаром відпустили після затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МВС Білорусі пообіцяли "гуманно" застосовувати зброю проти мітингувальників. До цього у відомстві заявляли про нібито радикалізацію протестів і погрожували застосуванням бойової зброї.

Також повідомлялося, що днями опозиційний лідер Світлана Тіхановська висунула ультиматум невизнаного президента Олександра Лукашенка і пригрозила масштабною акцією протесту.

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