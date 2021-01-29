В Беларуси задержали местных анархистов. Их подозревают в поджоге суда в Киеве

Фото: белорусский ОМОН (фонтанка ру telegram)

На территории Беларуси задержали участников объединения анархистов "Революционное действие". Их подозревают в том числе в поджоге здания Голосеевского районного суда Киева.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщается, что задержаны 26-летняя девушка и трое мужчин - 20, 24 и 30 лет. По данным следствия, участники задержанной ячейки причастны к инцидентов с забрасыванием коктейлями Молотова здания Голосеевского суда Киева в 2016 году и налоговой инспекции в Гомеле, а также российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году.

Примечательно, что по логике следствия, участникам инцидента в Бобруйске на тот момент было от 10 до 20 лет. В МВД Беларуси отмечают, что анархисты читали лекции, проводили семинары и готовили единомышленников к протестам.

Предполагается, что финансировала их международная организация "Анархический Черный Крест".

Отметим, в апреле 2016 года произошел пожар в Голосеевском районном суде Киева накануне заседания по делу задержанных на Донбассе российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сообщалось, что группа молодых людей забросала здание коктейлями Молотова.

Что касается этих россиян, то их в последствии обменяли на Надежду Савченко.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержании "террористов" и заявил, что они якобы готовились взрывать дома и улицы.