ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси задержали местных анархистов. Их подозревают в поджоге суда в Киеве

Минск, Пятница 29 января 2021 14:59
В Беларуси задержали местных анархистов. Их подозревают в поджоге суда в Киеве
Фото: белорусский ОМОН (фонтанка ру telegram)
Автор: РБК-Украина

На территории Беларуси задержали участников объединения анархистов "Революционное действие". Их подозревают в том числе в поджоге здания Голосеевского районного суда Киева.

Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сообщается, что задержаны 26-летняя девушка и трое мужчин - 20, 24 и 30 лет. По данным следствия, участники задержанной ячейки причастны к инцидентов с забрасыванием коктейлями Молотова здания Голосеевского суда Киева в 2016 году и налоговой инспекции в Гомеле, а также российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году.

Примечательно, что по логике следствия, участникам инцидента в Бобруйске на тот момент было от 10 до 20 лет. В МВД Беларуси отмечают, что анархисты читали лекции, проводили семинары и готовили единомышленников к протестам.

Предполагается, что финансировала их международная организация "Анархический Черный Крест".

Отметим, в апреле 2016 года произошел пожар в Голосеевском районном суде Киева накануне заседания по делу задержанных на Донбассе российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сообщалось, что группа молодых людей забросала здание коктейлями Молотова.

Что касается этих россиян, то их в последствии обменяли на Надежду Савченко.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержании "террористов" и заявил, что они якобы готовились взрывать дома и улицы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия УкраинаБеларусьЗадержание

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь