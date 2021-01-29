ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі затримали місцевих анархістів. Їх підозрюють у підпалі суду в Києві

Мінськ, П'ятниця 29 січня 2021 14:59
У Білорусі затримали місцевих анархістів. Їх підозрюють у підпалі суду в Києві
Фото: білоруський ОМОН (фонтанка ру telegram)
Автор: РБК-Україна

На території Білорусі затримали учасників об'єднання анархістів "Революційна дія". Їх підозрюють у тому числі в підпалі будівлі Голосіївського районного суду Києва.

Про це у Telegram повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що затримано 26-річну дівчину та трьох чоловіків - 20, 24 та 30 років. За даними слідства, учасники затриманого осередку причетні до інцидентів із закиданням коктейлями Молотова будівлі Голосіївського суду Києва в 2016 році і податкової інспекції в Гомелі, а також російського посольства в Мінську і управління КДБ в Бобруйську в 2010 році.

Примітно, що за логікою слідства, учасникам інциденту в Бобруйську на той момент було від 10 до 20 років. У МВС Білорусі зазначають, що анархісти читали лекції, проводили семінари і готували однодумців до протестів.

Передбачається, що фінансувала їх міжнародна організація "Анархічний Чорний Хрест".

Відзначимо, в квітні 2016 року сталася пожежа в Голосіївському районному суді Києва напередодні засідання у справі затриманих на Донбасі російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва. Повідомлялося, що група молодих людей закидала будівлю коктейлями Молотова.

Що стосується цих росіян, то їх надалі обміняли на Надію Савченко.

Нагадаємо, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про затримання "терористів" і заявив, що вони нібито готувалися підривати будинки та вулиці.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події УкраїнаБілорусьЗадержание

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся