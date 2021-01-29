У Білорусі затримали місцевих анархістів. Їх підозрюють у підпалі суду в Києві

Фото: білоруський ОМОН (фонтанка ру telegram)

На території Білорусі затримали учасників об'єднання анархістів "Революційна дія". Їх підозрюють у тому числі в підпалі будівлі Голосіївського районного суду Києва.

Про це у Telegram повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Повідомляється, що затримано 26-річну дівчину та трьох чоловіків - 20, 24 та 30 років. За даними слідства, учасники затриманого осередку причетні до інцидентів із закиданням коктейлями Молотова будівлі Голосіївського суду Києва в 2016 році і податкової інспекції в Гомелі, а також російського посольства в Мінську і управління КДБ в Бобруйську в 2010 році.

Примітно, що за логікою слідства, учасникам інциденту в Бобруйську на той момент було від 10 до 20 років. У МВС Білорусі зазначають, що анархісти читали лекції, проводили семінари і готували однодумців до протестів.

Передбачається, що фінансувала їх міжнародна організація "Анархічний Чорний Хрест".

Відзначимо, в квітні 2016 року сталася пожежа в Голосіївському районному суді Києва напередодні засідання у справі затриманих на Донбасі російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва. Повідомлялося, що група молодих людей закидала будівлю коктейлями Молотова.

Що стосується цих росіян, то їх надалі обміняли на Надію Савченко.

Нагадаємо, напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про затримання "терористів" і заявив, що вони нібито готувалися підривати будинки та вулиці.