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В Беларуси задержали главу Союза поляков. Варшава вызвала дипломата

Новина українською → Гродно, Среда 24 марта 2021 05:43
В Беларуси задержали главу Союза поляков. Варшава вызвала дипломата Фото: Анжелика Борис (naviny.belsat.eu)
Автор: Артур Родивилов

Глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис задержана во вторник вечером в Гродно. Министерство иностранных дел Польши вызвало представителя белорусского посольства в Варшаве и выразило ему протест.

Об этом сообщается на сайте польского ведомства.

Как отметили в министерстве, представитель белорусской дипломатии "получил недвусмысленный сигнал" о том, что действия белорусских властей противоречат международным обязательствам Беларуси по защите национальных меньшинств и двусторонним обязательствам по защите польского меньшинства.

"Деятельность Союза поляков в Беларуси направлена ​​на сохранение польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка", - подчеркнули в ведомстве. Арест Анжелики Борис, по оценке польского МИД, "равносилен изгнанию польскости".

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси кризис. Она запускает общенациональное голосование за переговоры с властями.

Ранее в Германии заявили, что в ЕС договорились принимать решения о санкциях против Беларуси сообща.

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