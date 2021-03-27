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В Беларуси во время протестов задержали более 50 человек

Автор: РБК-Украина

В субботу, 27 марта, в Беларуси проходят акции против режима непризнанного президента страны Александра Лукашенко. В ходе протестов правоохранители задержали более 50 человек.

Об этом сообщает TUT.BY.

В Минске задержания проходили у площади Бангалор. Люди в балаклавах и с дубинками останавливали людей без формы.

Среди задержанных по меньшей мере пять журналистов, это редакторы издания TUT.BY, главный редактор "Нашай Нiвы", фотограф и корреспондент издания.

Также среди задержанных член основного состава Координационного совета Беларуси Наталия Дулина.

Всего в Минске с самого утра задержали 43 человека. По всей Беларуси число задержанных составляет 59 человек.

Напомним, сегодня в центр Минска силовики начали стягивать спецтехнику. Также в белорусской столице были замечены автобусы с силовиками.

Отметим, что в Беларуси уже протестуют против режима Лукашенко 230 дней.

Массовые протесты начались 9 августа 2020 года после завершения голосования на выборах президента. Демонстранты требовали перевыборов без фальсификаций. Однако протесты сразу пытались придушить силовым методом.

В результате несколько недель были масштабные столкновения между силовиками и демонстрантами. После демонстранты прибегли к тактике мирного протеста - они каждые выходные устраивают марши солидарности или митинги. Однако силовики по-прежнему проводят задержания и разгоны таких акций.

Кроме того, оппозиция Беларуси рассчитывает на уход Лукашенко весной.

Также в конце февраля Светлана Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы".

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